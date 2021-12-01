Эксперт: родившиеся 12 декабря 2021 года получат мощную интуицию

| Фото: Елена Наконечная | Фото: Елена Наконечная

Дети, родившиеся 12.12.21, будут обладать хорошей интуицией, так что мамам можно будет с ними советоваться, заверила нумеролог Эльза Кушина.

"Эти детки будут эмоциональны, поэтому их нельзя обижать, нужно постоянно подбадривать, наставляя на правильный путь. Имя будет играть большую роль в жизни малыша, поэтому его надо давать правильно, например: назвали Александр так и называйте, - поделилась эксперт. - Некоторые сокращают - Саня, Саша, что нехорошо для человека. Допустим, Александр - человек с характером, способен постоять за себя и близких, генератор идей, трудолюбив, стремится к обучению. А Саша - мягкий, безобидный человек, ответственный, но закрытый для общения. Причем цели имён Александр и Саша - абсолютно разные и здесь происходит раздвоение личности, ведь человек отзывается на два имени сразу, а это две задачи перед человеком".

Эльза Кушина добавила, что бывают случаи когда родители не знают, как назвать малыша и имя придумывает, например, бабушка. Это приводит к тому, что мама не понимает своего малыша.

"По нумерологии ФИО берется за 100%, если поделить на 3, то фамилия - 33,3%, имя -33,3%, отчество - 33,3 %. Обычно фамилию и отчество ребенок получает от папы в сумме это 66,6% энергетики папы, а если имя дает бабушка, то 33,3% закладывается от нее", - рассказала Эльза Кушина.

Именно в таких случаях, уверена нумеролог, между мамой и ребенком пропадает взаимопонимание, несмотря на то, что мама родила и выносила малыша.

"Лучше давать имя ребенку маме либо папе, но вмешивать посторонних людей в подборе имени не рекомендуется", - заключила она.