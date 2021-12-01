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В Ишиме выдали ключи 21 семье новоселов

Общество, 18:02 10 декабря 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

21 ишимская семья отпразднует новоселье. Ключи от квартир в новостройке на ул. Григорова, 24 ишимцам вручил глава города Фёдор Шишкин, сообщает администрация города.

Жилье выделено по муниципальной программе "Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу". Она действует с тех пор, как была реализована федеральная программа по переселению граждан из жилья, признанного ветхим и аварийным до 1 января 2012 года.

В муниципальную программу вошли 19 домов. В 2021 году удалось решить вопрос о расселении трех объектов: домов на ул. 40 лет Победы, 5; ул. Блюхера, 8 и ул. Ялуторовской, 66.

В 2022 году за счет средств местного бюджета планируют расселить многоквартирник на ул. Заречной, 6.

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# аварийное и ветхое жилье , новоселье , переселение граждан , строительство жилья

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