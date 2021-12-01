В Тюмени назвали имена победителей олимпиады "Абсолютное право"

| Фото: группа "Абсолютное право | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Абсолютное право | Тюменская область" ВКонтакте

Имена победителей и призеров олимпиады для школьников "Абсолютное право" назвали в Тюменской области.

Среди учащихся 8-9 классов лучшими стали школьники Дарья Мамонова, Валерия Крашенинина и Артур Янченко. Специальный приз "За лучшее неправовое решение проблемы" получил Илья Семченко, а спецприз "За критическое мышление" - Злата Петровская и Максим Новичков.

Победителями среди 10- и 11-классников стали Залина Альдиева, Индира Мамкина, Илья Попиченко и Валерия Турханских. Специальный приз "Добраться до сути" за лучшие выводы по итогам кейсов достался Илье Попиченко, награда "За ритическое мышление" - Индире Мамкиной.

Как сообщил корреспонденту "Тюменская линия" руководитель проекта "Абсолютное право", и.о. председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексей Ларионов, всего организаторы получили более 300 заявок со всех муниципалитетов Тюменской области. Сама олимпиада проходила в формате онлайн 23 и 24 ноября. Задания были основаны на реальных ситуациях, которые происходят каждый день.

"Мы ставили задачей не проверить знания, а научить гибким навыкам через призму права. Ребята не просто выполняли задания, а развивали критическое мышление, аналитические способности, навыки в области работы с большими данными. Ситуации в кейсе были взяты из реальной жизни, поэтому участники побывали в роли юристов-консультантов и советовали героям лучшее решение их проблемы", - добавил он.

Любовь Голышева