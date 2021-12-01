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Сотрудник ТюмГУ получил награду Российской академии образования

Общество, 14:54 11 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обладателей премии имени Людмилы Алексеевны Вербицкой, учрежденной РАО объявили в Москве. Одним из них стал начальник научного отдела, кандидат педагогических наук Антон Захаров, сообщает ТюмГУ.

Антон Захаров победил в конкурсе "Моя страна – моя Россия", представив научный проект студенческого научного общества социальной ответственности, построенного на новых принципах студенческого самоуправления.

"Суть проекта заключается в создании модели научных объединений студентов в соответствии с третьей миссией университета", - отметил он.

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