Сотрудник ТюмГУ получил награду Российской академии образования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обладателей премии имени Людмилы Алексеевны Вербицкой, учрежденной РАО объявили в Москве. Одним из них стал начальник научного отдела, кандидат педагогических наук Антон Захаров, сообщает ТюмГУ.

Антон Захаров победил в конкурсе "Моя страна – моя Россия", представив научный проект студенческого научного общества социальной ответственности, построенного на новых принципах студенческого самоуправления.

"Суть проекта заключается в создании модели научных объединений студентов в соответствии с третьей миссией университета", - отметил он.