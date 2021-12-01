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Тюменские волонтеры могут побывать на Лиге чемпионов UEFA в 2022 году

Общество, 09:46 14 декабря 2021

"Спортивное волонтерство Тюменской области! ВКонтакте | Фото: "Спортивное волонтерство Тюменской области! ВКонтакте

Волонтеры из Тюменской области могут помочь в организации и проведении финального матча Лиги чемпионов UEFA, который состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Отбор волонтеров уже стартовал и продлится до 28 февраля на платформе dobro.ru, сообщает центр развития добровольчества Тюмени.

Главными требованиями к кандидатам являются гражданство России, возраст не менее 18 лет, уровень английского языка выше среднего. Предварительно добровольцам необходимо пройти онлайн-курс "Событийное волонтерство" на платформе dobro.ru, тестирование и интервью по компетенциям, включающее устное собеседование на английском языке. Также необходимо подать заявку на портале volunteer.uefa.com.

Волонтеры будут задействованы в 21 функциональном направлении. В их числе церемонии, организация матча, взаимодействие со СМИ, помощь в организации фестиваля чемпионов и программа гостеприимства. Работать добровольцы будут в период с 16 по 30 мая. Всех, кто успешно пройдет отбор, обеспечат проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.

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# волонтеры , добровольцы , Кубок УЕФА

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