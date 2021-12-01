Гостям Тюменской области предлагают тур "Рождество по-сибирски"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отдохнуть и познакомиться с основными достопримечательностями трех городов Тюменской области предлагают участникам тура "Рождество по-сибирски". Поездка с обзорными экскурсиями и посещением термальных источников пройдет с 5 по 8 января.

В Тюмени гостей ждет театрализованная экскурсия "Зимний разгуляй" и поездка на термальный источник "Верхний бор". В Тобольске участникам тура предложат осмотреть город, побывать на косторезной фабрике, в музее семьи императора Николая II и Свято-Знаменском Абалакском мужском монастыре. Завершится тур посещением Ялуторовского острога и прибытием в Тюмень.

Стоимость тура на 4 дня и три ночи — от 25 тыс. 900 рублей в зависимости от количества звезд гостиницы и категории номера. Можно приобрести программу на один или два дня. Подробности по телефону +7 (3452) 51-84-83.