Дни казахской культуры в Тюменской области пройдут 17 декабря

организаторов Дней казахской культуры в Тюменской области организаторов Дней казахской культуры в Тюменской области

Дни казахской культуры в Тюменской области, приуроченные к 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном и 30-летию провозглашения независимости Республики Казахстан, пройдут 17 декабря в Тюменском колледже искусств.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии", в программе будет небольшая интерактивная зона и большой праздничный Гала-концерт "Дружба без границ!". На сцене колледжа искусств выступят художественные коллективы и артисты Национально-культурной автономии казахов Тюменской области и Тюменского государственного института культуры. Творческие коллективы школы казахского танца "Жас ұрпақ/Новое поколение", казахский вокальный ансамбль "Мерей/Признание", ансамбль "Гульдер" ("Цветы"), ансамбль казахской песни "Арман" ("Мечта"), театр народного танца "Разгуляй", вокальный ансамбль "Primavera" и другие представят зрителю любимые народные и современные творческие композиции по мотивам казахских и русских мастеров.

"На игровой площадке гостей праздника познакомят с "Играми кочевников", - рассказала один из организаторов мероприятия Гульбайра Калиева. – Из-за ограничений, связанных с COVID-19, мы проведем только несколько мастер-классов. Здесь все желающие смогут сыграть в традиционные казахские игры: асыки или "боулинг для кочевников", тенге алу – состязание для всадников и другие. Кроме того, гостей праздника приглашают принять участие в старинном праздничном казахском обычае тойбастар".

"Тойбастар" в переводе с казахского означает "праздник начинается". На поднос обычно кладут небольшие сувениры из войлока – маленькие юрты, фигурку верблюда, нарядные мужские шапочки из войлока (калпак), отрез недорогой ткани или платок, пачка чая, коробка конфет, недорогая бижутерия – кольца, серьги и др. Старший из сидящих за одним столом распределяет гостинцы среди гостей или предлагает выбрать по желанию.

В современной интерпретации – это мастер-класс по изготовлению подарков и сувениров своими руками.

Так как основная деятельность кочевого казахского народа была связана в первую очередь с животноводством, игры в кости – асыки - были широко распространены, как среди детей, так и среди взрослых. Асыки - это кость коленного сустава овцы, барана, козла, архара или крупного скота - коровы или верблюда. Существует множество игр с асыками.

У каждой игры есть свои правила, и свои особенности. Есть игры, как для маленьких детей, так и для взрослых. Игры с асыками тренируют в человеке выносливость, ловкость, зоркость, смелость, точность и прочие качества.

Дни казахской культуры в Тюмени – это, по словам председателя национально – культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева, прежде всего, возможность прикоснуться к своей исторической родине, через песни, танцы, родную речь, вспомнить свои истоки и корни, духовно обогатить сознание.

"Основная цель проведения Дней казахской культуры – пробудить через музыку и песни интерес и любовь к самобытным традициям и обычаям казахской культуры, пропитанных духом кочевого прошлого, – отметил он. – Передать молодому поколению важный завет наших предков о великом значении дружбы – приумножать число друзей, укреплять традиции добрососедства народов России и Казахстана".

Дни казахской культуры в Тюменской области проводятся при поддержке областного комитета по делам национальностей, Тюменского государственного института культуры, Дворца культуры "Строитель", почетного консула Республики Казахстан в Тюмени.

Борис Олейник