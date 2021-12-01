Тюменец стал лауреатом премии "Студент года-2021"

| Фото: www.ruy.ru | Фото: www.ruy.ru

Тюменец Владислав Ширинговский стал лауреатом премии "Студент года-2021" в номинации "Спортсмен года". Студент многопрофильного колледжа ТИУ вышел в финал всероссийской премии в числе 400 участников со всей России, пишет АиФ - Западная Сибирь.

Финал проходил с 9 по 12 декабря в онлайн-формате. Тюменскую область представили три студенческих объединения в командных номинациях и пять студентов — в индивидуальных, в каждой номинации - четыре конкурсных испытания.

Участники представляли свои успехи в спорте, проходили тест о научных достижениях России, проводили мастер-класс и выполняли специальное задание в командах.

Владислав Ширинговский на мастер-классерассказал об истории лыжных гонок, необходимой экипировке, показал технико-силовую тренировку и объяснил на примерах основные ошибки начинающих лыжников.