Новый электрокоагулятор помогает заводоуковским хирургам сократить длительность операций

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №12» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №12»

Новый электрокоагулятор поступил в областную больницу №12 Заводоуковска в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Электрохирургический аппарат поможет хирургам при проведении операций, воздействуя на биологические ткани высокочастотным током.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, аппарат имеет несколько способов и режимов применения, может использоваться при выполнении хирургических разрезов с одновременным прижиганием прилежащих тканей, что обеспечивает меньшее количество кровотечений из мелких сосудов.

Также с помощью электрокоагулятора специалист может останавливать кровотечение из сосуда в операционном поле путем его спаивания.

"Коагуляторы применяются при множестве операций на органах грудной клетки, брюшной полости, при малоинвазивных вмешательствах через проколы. Невозможно представить современную хирургию без этих аппаратов. Их использование позволяет сократить длительность операции, снизить объем кровопотери и уменьшить вероятность осложнений" – рассказал заведующий хирургическим отделением Иван Бойцов.

Алена Кобылкина, пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная больница №12" (г. Заводоуковск)