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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 13 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области

Общество, 13:41 18 декабря 2021

Смерть 13 пациентов с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Выявлено 299 новых случаев заболевания.

Всего в России выявлено 27 тыс. 434 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 тыс. 041 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 283 человека, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 997, в Московской области - 1 тыс. 683.

В Свердловской области выявили 626 случаев болезни, в Челябинской области - 607, в Ханты-Мансийском автономном округе - 203, в Курганской области - 173, в Ямало-Ненецком автономном округе - 115.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 186 тыс. 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 тыс. 180 летальных исходов, выздоровели 8 млн 952 тыс. 266 человек.

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