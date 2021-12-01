В Тюмени реализуют пилотный проект помощи несовершеннолетним мамам

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Проект комплексного социально-психологического сопровождения несовершеннолетних беременных и родивших детей "В помощь маме" реализуют в Тюмени в 2022 году.

Об этом рассказала заместитель директора регионального центра "Семья" по развитию срочной социальной помощи населению Алена Матюханова.

Подготовка к реализации проекта началась в сентябре 2021 года. Уже готова нормативная база, закуплено оборудование, заключены необходимые соглашения о сотрудничестве с системами профилактики. Создана и межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители регионального центра "Семья", департамента социального развития, комиссии по делам несовершеннолетних, департамента здравоохранения.

"С начала 2022 года начнем работать с целевой категорией, будем приглашать девочек, сопровождать каждую из них. Планируем, что минимум 15 несовершеннолетних пройдут все этапы проекта - от диагностики до реализации плана поддержки. Но если участниц будет больше, мы будем только рады помочь", - рассказала Алена Матюханова.

В реализации проекта задействуют уже существующие региональные службы - "Точка опоры", детский телефон доверия 8-800-2000-122, служба экстренного реагирования "Ребенок и семья" 8-800-200-7201.

Кроме того, появятся и новые службы. Это пункт проката "Детские штучки", где молодая мама сможет бесплатно брать в аренду стульчики для кормления, манежи, коляску, кроватку и другие предметы первой необходимости. Будут работать площадки для проведения реабилитационных мероприятий и занятий по формированию навыков ухода за детьми. Планируется открыть социальную гостиную "Семейный очаг" с возможностью временного пребывания в стационарном отделении центра "Семья".

Алена Матюханова отметила, что по официальной статистике за последние два года мамами в возрасте до 18 лет становились 20 жительниц Тюмени ежегодно. По Тюменской области эта цифра достигает 150. На территории региона поддержка несовершеннолетних мам, как самостоятельное направление работы, не развито. Их сопровождение осуществляется аналогично женщинам, нуждающимся в помощи и поддержке со стороны государства. Поэтому и возникла идея создания такого проекта, как отдельного направления работы.

"Проект пока будет реализован только в Тюмени, это будет его пилотная апробация. Затем мы планируем положить его в основу технологии сопровождения несовершеннолетних матерей и транслировать на территории всех муниципальных образований юга области", - добавила Алена Матюханова.

Любовь Голышева