В Тюменской области 822 человека выздоровели после COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

822 пациента выздоровели после COVID-19 в Тюменской области. Зафиксировано 293 случая болезни, скончались 14 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 667 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 41 тыс. 645 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 62 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 198 человек, в Московской области - 959 человек.

В Свердловской области выявили 584 случая болезни, в Челябинской области - 560, в Ханты-Мансийском автономном округе - 190, в Курганской области - 166, в Ямало-Ненецком автономном округе - 110.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 318 тыс. 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 301 тыс. 271 летальный исход, выздоровели 9 млн 139 тыс. 166 человек.