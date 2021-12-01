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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 822 человека выздоровели после COVID-19

Общество, 14:25 23 декабря 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

822 пациента выздоровели после COVID-19 в Тюменской области. Зафиксировано 293 случая болезни, скончались 14 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 667 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 41 тыс. 645 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 62 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 198 человек, в Московской области - 959 человек.

В Свердловской области выявили 584 случая болезни, в Челябинской области - 560, в Ханты-Мансийском автономном округе - 190, в Курганской области - 166, в Ямало-Ненецком автономном округе - 110.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 318 тыс. 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 301 тыс. 271 летальный исход, выздоровели 9 млн 139 тыс. 166 человек.

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# коронавирус

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