Тюменская область вошла в Топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на коронавирусную инфекцию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-15 субъектов Российской Федерации по количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тыс. населения (225 900,83).

На сегодняшний день на территории России медики провели более 236,3 млн тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Исследования проводили, в том числе, на наличие болезни в материале людей, которые прибыли из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. По количеству исследований Россия вышла на второе место в мире.

В лидерах по числу проведенных тестов из расчета на 100 тыс. населения оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (505 204,43), Москва (298 095,19), Санкт-Петербург (279 266,13).

В топ-15 также вошли Мурманская, Амурская, Тюменская, Магаданская, Кировская, Томская области, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия).