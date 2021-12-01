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Дед Мороз Росгвардии поздравил детей в Исетском районе

Общество, 17:41 24 декабря 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Офицеры центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии посетили подшефный детский дом "Сияние Севера" в Исетском районе.

Мероприятие прошло в рамках ведомственного новогоднего проекта "Дед Мороз специального назначения", сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Дед Мороз и Снегурочка приехали на специальной технике, вместе с ними прибыли кинологи ведомства со служебными собаками. Немецкая овчарка по кличке Зельда продемонстрировала ребятам свои служебные навыки и умения.

Дети прочитали новогодние стихотворения и рассказали о своих заветных желаниях росгвардейскому Деду Морозу и Снегурочке. А главные сказочные герои праздника вручили воспитанникам подарки, сувениры и сладости.

"С ребятами детского дома мы дружим давно. Постарались подарить своим подшефным праздничное настроение, частичку душевного тепла и ощущение настоящего новогоднего волшебства", — отметил старший лейтенант Яков Туров, исполнивший роль Деда Мороза.

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# Росгвардия

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