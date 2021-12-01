Тюменский центр "Родник" победил в региональном конкурсе

| Фото: центр "Родник" ВКонтакте | Фото: центр "Родник" ВКонтакте

Областной реабилитационный центр "Родник" вошел в число победителей конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" 2021 года в номинации "Услуги для населения", сообщает региональный департамент социального развития.

По результатам конкурса курортно-оздоровительные услуги центра были высоко оценены экспертной комиссией. 20 декабря состоялось торжественное вручение диплома и памятного знака от правительства Тюменской области.

Конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" проводится в целях поддержки товаропроизводителей и стимулирования повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг.