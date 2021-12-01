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В Голышманово в Новый год запустят два фейерверка

Общество, 10:34 26 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два салюта прогремят в Новый год в поселке Голышманово Тюменской области. Мини-салют в 19 часов станет частью вечерней программы "Новогодний замес" на центральной площади 31 декабря, основной фейерверк начнется в в 01 час 00 минут 1 января.

Сделать два салюта решили организаторы праздничных мероприятий по итогам опроса местных жителей в социальных сетях. За вечерний и за ночной фейерверки проголосовали поровну. Посмотреть вечерний салют будет удобно семьям с детьми, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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# Новый год , салют

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