Объем лесовосстановления в Тюменской области превысил 8 тысяч гектаров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объемы лесовосстановления и лесоразведения в Тюменской области в 2021 году составили 8,1 тыс. га. Такие данные приводит региональный департамент лесного комплекса.

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений составил 119% при плане в 80%.

К весенним лесопосадочным работам в 2022 году запасли более 2 т семян хвойных пород деревьев и вырастили свыше 20 млн шт. стандартных сеянцев.

Работы проведены в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".