Тюменские библиотеки сообщили о работе в праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О графике работы в новогодние праздники сообщает Централизованная городская библиотечная система Тюмени. Большая часть библиотек уйдет на каникулы.

С 31 декабря по 8 января — нерабочие праздничные дни в Литературно-краеведческом центре, Библиотеке истории города имени А.И. Текутьева, в Библиотеках № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Центр семейного чтения имени А. С. Пушкина, Информационно-библиотечный центр для молодежи, Библиотеки № 4, 16 работают 4, 5, 6, 8 января 2022 года с 10 до 18 часов.

31 декабря и 1, 2, 3, 7 января в Центральной городской библиотеке, Центральной детской библиотеке, Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина, Информационно-библиотечном центре для молодежи, библиотеках № 4, 16 нерабочие праздничные дни.