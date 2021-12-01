Эксперты назвали преимущества инвестиционного бренда Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Слоган инвестиционного бренда Тюменской области – "Регион первых" - оригинальный, эмоциональный и запоминающийся. Такое мнение на встрече-дискуссии "Инвестиционный бренд Тюменской области" высказал популярный маркетолог, бизнесмен Игорь Манн. Он проанализировал слоган по нескольким критериям.

"Позиционирование Тюменской области как региона первых – оригинальное. Действительно я не слышал подобного, многие побоятся говорить как вы. Во фразе "регион первых" понятно все. Кроме того, она запоминающаяся и правдивая. Вам действительно есть, что показать. Тюмень я знаю давно, вижу, как растут предприниматели, многие из них поднялись на моих глазах", - подчеркнул он.

Игорь Манн отметил и использование изображения соболя в инвестиционном бренде региона, назвав его уместным. А говоря о фразе "Каждый инвестор сначала турист", посоветовал продолжать создавать условия для того, чтобы туристы становились не просто инвесторами, но и жителями региона.

Инвестиционный бренд Тюменской области был создан в 2021 году большой командой разработчиков. Он представляет собой изображение соболя, надпись Invest Tyumen и слоганы "Регион первых", "Все получится", "Приезжай в Тюмень – инвестируй в Тюмень".

Как рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев, создатели бренда углубились в историю региона, провели опросы и исследования, изучили историю формирования предпринимательства в регионе.

Сибирь, по его словам, всегда привлекала сильных людей, они оставались здесь и видели перспективы для развития своих проектов. Современная Тюмень ассоциируется у многих с лучшими дорогами, нефтью и газом, богатством, термами, уютными и комфортными городами и селами. Здесь есть все условия для развития бизнес-проектов.

"Сегодня наша задача - создать единую инвестиционную команду региона. Все мы, от губернатора до главы муниципального образования, от крупного до малого бизнеса, объединяемся вокруг единой мысли о развитии экономики региона и благополучии жителей региона. Историю создавать нам. Уверен, что бренд Invest Tyumen сослужит нам большую службу", - сказал Пантелеев.

Любовь Голышева