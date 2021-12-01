У Тюменской области появится единый инвестиционный бренд

| Фото: скриншот трансляции бизнес-форума | Фото: скриншот трансляции бизнес-форума

Изображение соболя с надписью Invest Tyumen может стать инвестиционным брендом Тюменской области. Он не только сделает регион узнаваемым, но и повысит его экономическую привлекательность.

Об этом на бизнес-форуме "День знаний для предпринимателей" рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он отметил, что работа над созданием инвестиционного бренда региона шла весь 2021 год. И если сначала предлагались самые разные варианты, то позже, с учетом мнения ведущих российских экспертов, было решено вернуться к уже известному и узнаваемому бренду.

"Мы посмотрели на нашего соболя как на уже сложившийся бренд. К тому периоду он был принят сибиряками и показал экономическую эффективность. И если в части туризма у него есть слоганы "В Сибири по своей воле" и "Холодные снаружи, горячие внутри", то для инвестиционного бренда мы взяли высказывания "Регион первых", "Всё получится" и "Земля больших людей", - пояснил Андрей Пантелеев.

Позже тюменские предприниматели показали такую модель, что каждый инвестор - это сначала всегда турист. В первый раз он приезжает в регион к кому-то, за чем-то и пока не инвестирует. Но находя возможности для бизнеса или партнера, предприниматель из туриста становится инвестором. Поэтому здесь уместным стал еще один слоган "Приезжай в Тюмень – инвестируй в Тюмень".

| Фото: скриншот трансляции бизнес-форума | Фото: скриншот трансляции бизнес-форума

Андрей Пантелеев добавил, что на сегодня уже сделан первый брендбук, дорабатывается сайт - инвестиционный портал Тюменской области, который будет запущен в ближайшее время.

Он также подчеркнул, что инвестиционный бренд - это обязательная составляющая позиционирования региона. Это некий образ, в который все верят, принимают и готовы продвигать. К тому же он помогает продвигать предприятия, товары, услуги, возможности региона за его пределы.

"Только вместе мы можем создать настоящую ценность этого бренда и продвинуть его далеко за пределы территории. Именно из общения человека с человеком формируется восприятие региона, из контактов бизнеса с бизнесом мы начинаем понимать, как работать на этой земле. Поэтому дальше создавать историю нам и уверен, что Invest Tyumen сослужит нам важную службу для повышения экономической привлекательности региона", - обратился к предпринимателям Андрей Пантелеев.

Любовь Голышева