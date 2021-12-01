В Тюмени проезд в общественном транспорте увеличится на один рубль с 1 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый тариф на проезд в общественном транспорте Тюмени вступит в силу с 1 января 2022 г. Он увеличится на 1 рубль и составит 29 рублей за наличный расчет, 28 рублей - безналичный.

Об этом напомнил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Ташланов.

За границами Тюмени одна тарифная зона составит 8 рублей; на перевозку каждого места ручной клади за наличный расчет – 29 рублей, по безналичному расчету – 28 рублей.

По словам Ташланова, в Тюмени утверждены долгосрочные тарифы на перевозку пассажиров транспортом общего пользования. В 2020 году определено, что в течение трех лет, до 2023г. стоимость проезда будет повышаться с каждым годом на 1 рубль.

"Такое повышение не отражает экономическую ситуацию, которая складывается на рынке перевозок. Произошел значительный рост себестоимости услуг общественного транспорта. Это связано с удорожанием топлива, автозапчастей и снижением пассажиропотока. Но перевозчики справляются с этой ситуацией, и, несмотря ни на что, работа по улучшению транспортных услуг ведется непрерывно", – отметил он.

Напомним, что льготы для всех категорий граждан сохраняются. Для пенсионеров, региональных и федеральных льготников, всего 28 категорий, – проезд бесплатный. Студенты оплачивают 50 % от стоимости проезда, а школьники – 20 %, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.