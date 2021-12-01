В Тюмени пять участников акции "Будь осознанным" получат сертификаты в интернет-магазин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять сертификатов на покупки в интернет-магазине Ozon номиналом три тысячи рублей каждый смогут получить тюменцы, которые примут участие в акции "Будь осознанным".

В рамках инициативы Медиацентра молодежной политики Тюменской области и портала Moi-portal.ru на первом этаже мультицентра "Контора пароходства" 28 декабря установили куб-контейнер. В него можно опустить ставшие ненужными вещи, обувь, игрушки, книги, полотенца и постельное белье.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова, подобные акции проходили в 2019-2020 г.

"Каждый год мы собирали практически по 500 килограммов вещей. Поняли, что люди дают реально хороший отклик. Многие хотят расхламиться к Новому году, освободить место для чего-то нового, хорошего. Решили поставить куб в "Конторе". Вещи должны быть в хорошем состоянии – без дырок и грязных пятен", – рассказала она.

Вещи принимают до 10 января. После из передадут в социальный магазин "Лаффка". Среди участников акции разыграют сертификаты на покупки в интернет-магазине Ozon. Для этого необходимо сделать фото или видео рядом с кубом и выложить в сторис Instagram с хештегом #будьсобой2022 и отметкой аккаунта @mediacentr72.

Победителей определят с помощью рандомайзера. Результаты розыгрыша объявят 31 декабря в аккаунте Медиацентра в Instagram.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На самом контейнере указана информация об участии в акции.

Куб открылся в рамках новогоднего проекта от молодежных пространств Тюменской области "Будь". Подробная афиша со всеми мероприятиями есть на сайте.

Инна Пахомова