Юные инспекторы движения провели занятия для сверстников из Нижней Тавды
Сотрудники ГИБДД совместно с отрядом ЮИД провели уроки безопасности дорожного движения для воспитанников пришкольного лагеря в селе Нижняя Тавда, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Ребята из отряда ЮИД провели с юными участниками дорожного движения мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, наглядно показали детям принцип их работы с помощью фотовспышки и рекомендовали одновременно использовать несколько предметов со световозвращающей поверхностью, чтобы стать заметнее на дороге.
Автоинспекторы разъяснили школьникам правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, а также правила безопасного поведения в школьном автобусе и применения ремней безопасности.
Инструктажи проведены также с водителем автобуса и педагогами, которые сопровождают школьников в поездках. Юные инспекторы движения напомнили сверстникам, каким образом велосипедисты и пешеходы на СИМ должны безопасно двигаться по сельским улицам и вручили им памятки.
С юными велосипедистами, пересекающими проезжую часть не спешившись, юные инспекторы движения провели разъяснительную работу.