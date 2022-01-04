Юные инспекторы движения провели занятия для сверстников из Нижней Тавды

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Сотрудники ГИБДД совместно с отрядом ЮИД провели уроки безопасности дорожного движения для воспитанников пришкольного лагеря в селе Нижняя Тавда, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ребята из отряда ЮИД провели с юными участниками дорожного движения мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, наглядно показали детям принцип их работы с помощью фотовспышки и рекомендовали одновременно использовать несколько предметов со световозвращающей поверхностью, чтобы стать заметнее на дороге.

Автоинспекторы разъяснили школьникам правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, а также правила безопасного поведения в школьном автобусе и применения ремней безопасности.

Инструктажи проведены также с водителем автобуса и педагогами, которые сопровождают школьников в поездках. Юные инспекторы движения напомнили сверстникам, каким образом велосипедисты и пешеходы на СИМ должны безопасно двигаться по сельским улицам и вручили им памятки.

С юными велосипедистами, пересекающими проезжую часть не спешившись, юные инспекторы движения провели разъяснительную работу.