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Юные инспекторы движения провели занятия для сверстников из Нижней Тавды

Общество, 09:59 04 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Сотрудники ГИБДД совместно с отрядом ЮИД провели уроки безопасности дорожного движения для воспитанников пришкольного лагеря в селе Нижняя Тавда, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ребята из отряда ЮИД провели с юными участниками дорожного движения мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, наглядно показали детям принцип их работы с помощью фотовспышки и рекомендовали одновременно использовать несколько предметов со световозвращающей поверхностью, чтобы стать заметнее на дороге.

Автоинспекторы разъяснили школьникам правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, а также правила безопасного поведения в школьном автобусе и применения ремней безопасности.

Инструктажи проведены также с водителем автобуса и педагогами, которые сопровождают школьников в поездках. Юные инспекторы движения напомнили сверстникам, каким образом велосипедисты и пешеходы на СИМ должны безопасно двигаться по сельским улицам и вручили им памятки.

С юными велосипедистами, пересекающими проезжую часть не спешившись, юные инспекторы движения провели разъяснительную работу.

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# Госавтоинспекция , дорожное движение , ЮИД

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