В тюменской ОКБ №2 за год провели 30 тысяч малоинвазивных операций

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В тюменской ОКБ№2 за 2021 год провели около 30 тысяч хирургических вмешательств. Из них 20% прошли с применением малоинвазивных и эндоскопических методик, более 10% составляют высокотехнологичные операции.

"В 2021 году больница стала богаче на одно кардиологическое отделение – это большой шаг в борьбе с заболеваниями системы кровообращения. Растёт больница и ввысь, а точнее в небо. В этом году здесь появилась вертолётная площадка, на которую уже доставили первых экстренных пациентов", - рассказали в медучреждении.

В мае в больнице начали применять методику артроскопического оперирования у детей. Осенью - провели курс по приёму пострадавших от военно-полевой академии. Регулярно медики ОКБ №2 проводят международные и всероссийские мастер-классы. Профессионалы делятся свои опытом с практикующимися студентами-медиками, поток которых ежегодно составляет около 500 человек.

В 2021 году больница отметила свое 45-летие. 2022 год станет не менее знаменательным, в ОКБ №2 планируют строительство нового приёмного отделения - целого корпуса для оказания экстренной помощи. Также намечены реновация урологической службы и открытие централизованной бактериологической лаборатории.

В Областной клинической больнице №2 круглосуточно оказывается помощь по 18 направлениям. В новогоднюю ночь и последующие праздничные дни продолжится лечение пациентов и прием больных с любыми видами травм.