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Фестиваль "Сказки Армизонского района" пройдет в новогодние каникулы

Общество, 16:01 01 января 2022

со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Театрализованные представления, конкурсы, развлекательные программы пройдут в рамках фестиваля "Сказки Армизонского района" с 3 по 6 января, сообщает Visit Tyumen.

Торжественное открытие фестиваля состоится 3 января в 12 часов. В этот же день начнутся массовые гулянья на открытом воздухе, пройдет театрализованное представление сказочных героев, народное голосование в конкурсе "Эко-елка", а также конкурсы детских рисунков и писем Деду Морозу. В 18 часов начнется вечерняя развлекательная программа на катке.

4 января с 12 до 15 часов пройдет фестиваль народных ремесел и профессий будущего: ткачество, плетение, вязание кукол, художественная роспись, 3D-печать, робототехника и др. С 18 до 21 часа - вечерняя развлекательная программа: динамичная музыка, световое шоу, ростовые куклы.

5 января с 12 до 15 часов в санатории "Голубые Озера" пройдет экстрим-забег с элементами квеста "33 богатыря". С 18 до 21 часа - вечерняя развлекательная программа на катке.

6 января состоится гала-концерт фестиваля "Сказки Армизонского района". В выступлениях будут отражен национальный колорит народов, населяющих Армизонский район. На площадке перед спорткомплексом пройдут игровые активности и конкурсы для гостей.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

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# Армизонский район

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