За стуки с улиц Тюмени вывезли 20 тысяч кубометров снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Тюмени за последние сутки. Уборка городских территорий от снега идет круглосуточно.

Как отметил на своей странице в Instagram глава Тюмени Руслан Кухарук, дорожники максимально эффективно используют выходные дни, пока улицы не загружены автотранспортом.

"В рамках селектора я обратился к управляющим компаниям, чтобы они максимально быстро отрабатывали вопросы уборки территории дворов. У многих обслуживающих организаций график вывоза снега запланирован с 4 января", - отметил Руслан Кухарук.

В настоящее время на улицах Тюмени работают 500 единиц спецтехники. Уборка снега также ведется в ручном режиме, задействовано более 500 рабочих. Перед дорожными службами стоит задача усилить работу по уборке снега с путепроводов.

В целом в праздничные новогодние дни организации, обеспечивающие уборку города, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение социальных и промышленных объектов, а также жилого фонда работают круглосуточно.