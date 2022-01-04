Тюменцам предлагают сбросить вес в семейном проекте "Вес под контролем, все под контролем"

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Избавиться от лишнего веса, привести в норму показатели здоровья и изменить культуру питания предлагают взрослым и юным тюменцам в семейном проекте "Вес под контролем, все под контролем". Его разработал Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики (РЦОЗМП) совместно с ведущими специалистами региона в области эндокринологии и диетологии. Участие бесплатное, сообщают авторы проекта.

Первый поток запущен в конце декабря 2021 года на базе РЦОЗМП. На первой встрече куратор проекта врач-эндокринолог, д.м.н., заведующая кафедрой детских болезней ТюмГМУ Светлана Сметанина проанализировала личные ожидания участников, рассказала о составе массы тела человека, уровне необходимой коррекции у детей и взрослых, важности ведения дневника питания. Были проведены диагностические обследования: биоимпедансометрия (определение состава тела), измерение уровня сахара и холестерина в крови. Участникам выдали тематическую "тарелку здорового питания", измерительную рулетку со счетчиком показателей индекса массы тела, красочный дневник питания и другую сувенирную продукцию. Она пригодится им для дальнейшего использования и контроля динамики результатов.

Участников проекта ждут интерактивные встречи с тематическими заданиями, тренинги для изменения образа жизни и пищевых привычек в семье, посещение фитнес-зала с профессиональным спортивным инструктором, поход в магазин за продуктами и приготовление полезного ужина для всей семьи с шеф-поваром именитого ресторана.

Ведется набор желающих принять участие в следующем потоке. Длительность проекта - три месяца, занятия проводятся бесплатно по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 121/7. Запись по телефону: +7 (3452) 35-00-43.