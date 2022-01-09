Врачи дали тюменцам советы при выходе на гололед

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заранее выходить на улицу и выбирать устойчивую обувь советуют тюменские врачи в гололед. Передвигаться лучше мелкими шагами, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, напоминает департамент здравоохранения Тюменской области.

Если удержаться на ногах не получилось, нужно попытаться мгновенно сгруппироваться: согнуть ноги в коленях, а руки – в локтях. Это позволит защитить туловище от травм и смягчить удар. Самые опасны падения – на спину, копчик, бедро, по возможности их нужно избегать. При любых падениях, прежде всего, нужно защитить голову, прижимая ее к груди.

При падении не нужно торопиться и сразу вставать. Сначала стоит приподнять голову, пошевелить ногами и руками. Подниматься можно только в том случае, если нет острой боли. Если что-то беспокоит, лучше обратиться к врачу, сообщает Комсомольская правда - Тюмень.