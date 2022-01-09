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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области умерли 11 жителей с COVID-19

Общество, 15:30 09 января 2022

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

11 жителей Тюменской области с коронавирусом умерли за сутки. Заболело 186 человек, выздоровели 62 пациента, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 16 тыс. 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 763 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 20 тыс. 751 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 274 человека, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 323, в Московской области- 1 тыс. 124.

В Челябинской области зафиксировано 299 случаев болезни, в Свердловской области - 374, в Курганской – 88, в Ханты-Мансийском автономном округе - 137, в Ямало-Ненецком - 44.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 650 тыс. 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 тыс. 163 летальных исхода, выздоровели 9 млн 686 тыс. 912 человек.

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