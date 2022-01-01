Семьи Тюменской области приглашают в проект о здоровом образе жизни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 80 семей Тюменской области зарегистрировались на участие в первом этапе регионального проекта "Семейные рекорды".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист по связям с общественностью ассоциации "Мы вместе" Татьяна Никонорова, проект стартует 1 февраля и продлится до конца мая. Присоединиться к нему можно до 24 января.

"Мы приглашаем семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семей, семьи, члены которой переболели COVID-19, а также семьи медиков, работавших в красной зоне. Их ждет насыщенная программа, включающая в себя обучающие семинары, а также семейные заезды выходного дня на базе детского загородного центра", - рассказала она.

В первом обучающем этапе проекта примут участие все семьи, подавшие заявки. Детей и взрослых ждут вебинары по вопросам правильного питания, спорта и здорового образа жизни, организации досуга. Им напомнят и о профилактике заболеваний в условиях пандемии COVID-19, расскажут о психологических основах для воспитания здорового и счастливого ребенка. Кроме того, желающих научат создавать семейную игротеку.

Во втором этапе - программе заезда выходного дня в детском центре "Олимпийская Ребячка" - примут участие только 60 семей. Они не только с пользой проведут время, но и закрепят полученные знания на практике. Каждой семье подарят "ЗОЖ бокс" с комплектом мобильного инвентаря для выполнения спортивных упражнений, а также методическую копилку с полезными материалами по теме здорового образа жизни.

Зарегистрироваться на участие в проекте "Семейные забавы" можно на сайте детского центра "Ребячья Республика".

Любовь Голышева