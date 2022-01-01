В школах Тюменской области зимние каникулы продлевать не будут

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В школах Тюменской области зимние каникулы продлевать не будут. Учащиеся приступят к занятиям 13 января. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на департамент образования и науки.

"Продление каникул не планируется. Вместе с тем образовательные организации самостоятельны в определении календарного графика", - отметили эксперты.

Напомним, ранее директор регионального департамента образования Алексей Райдер сказал, что новогодние каникулы в школах Тюменской области пройдут по плану. Рекомендованные сроки - с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года.

"При этом каждое учебное учреждение определило время самостоятельно в зависимости от собственного учебного графика", - добавил он и выразил уверенность, что учащиеся, их родители и работники образования будут придерживаться действующих в области антиковидных ограничений.