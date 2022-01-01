В Тюменском университете для особых студентов создали приложение для IT-дисциплин

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Виртуального помощника с голосовым интерфейсом для слабовидящих и незрячих студентов разработали в институте математики и компьютерных наук ТюмГУ. Приложение, которое поможет обучающимся с особыми потребностями освоить дисциплину "Сети и системы передачи информации", тюменцы представили на междисциплинарной конференции "Инклюзивное образование — инклюзивное общество" в "Университете "Сириус".

"В Тюменском государственном университете учатся слабовидящие и незрячие студенты. Некоторые из них обучаются на направлениях, затрагивающих курсы проектирования и администрирования компьютерных сетей. Они ограничены в освоении знаний наравне с другими, и не секрет, что в большинстве вузов решение проблем, связанных с внедрением инклюзии, далеко от совершенства. На примере силы и выдержки этих ребят мы загорелись желанием помочь им", — рассказала ИА "Тюменская линия" студентка второго курса специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем" ТюмГУ Елена Струкачева.

В команду проекта также вошли аспирант первого курса специальности "Информационная безопасность" Шамиль Ханбеков, студент третьего курса специальности "Компьютерная безопасность" Дунё Джалилзода и студентка курса специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем" Алиса Халитова.

Ребята разработали программный продукт для обучения слабовидящих созданию и администрированию компьютерных сетей с использованием голосового интерфейса, способного описывать топологию сети, процессы и технологии, а также использовать голосовое управление для настройки сети и ее отладки. Прототип был создан на Python 3.

Проект будет полезен не только для слабовидящих и незрячих, но и в целом для всех обучающихся как дополнительный способ освоения учебного материала курса с применением голосовых команд.

Руководство и прототип программы доступны на сайте проекта.

Влада Нерадовская