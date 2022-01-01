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Факел на "ЗапСибНефтехиме" ярко горит из-за корректировки технологических режимов

Общество, 15:40 18 января 2022

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Кратковременное интенсивное горение на факеле может наблюдаться на производствах "ЗапСибНефтехима" 18 января. Это связано с работами по корректировке технологических режимов, сообщает пресс-служба предприятия.

Факел - часть системы безопасности предприятия, задействованная в утилизации углеводородного сырья во время подготовки и проведения технологических воздействий. Это предусмотрено проектом предприятия. Факелы используются на всех нефтехимических заводах. Их интенсивное горение, тем более кратковременное, не оказывает существенного воздействия на окружающую среду.

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# ЗапСибНефтехим

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