  • 19 января 202219.01.2022среда
  • USD76,3347
    EUR87,0216
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Виртуальный концертный зал открыли в библиотеке Увата

Общество, 13:10 19 января 2022

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Виртуальный концертный зал открыли в центральной библиотеке Увата. Первым зрителям показали выступление коллектива тюменской вокал-группы "Sunrise", сообщает администрация муниципалитета.

Зал центральной библиотеки рассчитан на 22 человека. Он оснащен современным аудио- и видеооборудованием, что дает возможность транслировать в хорошем качестве выступления музыкантов в прямом эфире и в записи.

"Всероссийский виртуальный концертный зал позволяет жителям Уватского района приобщиться к культуре: послушать симфонический оркестр и другие выступления известных исполнителей. Ведь не всегда у нас есть возможность побывать на таких концертах. После трансляции можно обсудить восприятие услышанного с единомышленниками. Как известно, прослушав одну и ту же музыку, мнение и чувства у каждого будут разные", – сказала заместитель главы администрации Людмила Шехирева.

На большом экране в режиме онлайн желающие бесплатно могут посмотреть выступления артистов Московской государственной филармонии и Тюменского концертно-театрального объединения. 21 января жители Увата увидят рождественский концерт Тобольско-Тюменской Епархии, 28 января - музыкальную сказку "Снежная королева". Расписание трансляций доступно на сайте Центра досуга и культуры.

Это второй виртуальный концертный зал в Уватском районе. Первый запустили в Туртасском доме культуры в сентябре 2020 года. Залы открывают по региональному проекту "Цифровая культура" национального проекта "Культура".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# виртуальный концертный зал , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 19.01.2022В Тюменской области цена путевки по софинансированию в детские лагеря станет фиксированной
14:48 19.01.2022 250 тысяч ребят отдохнут в детских лагерях Тюменской области в 2022 году
14:04 19.01.2022В Тюмени 25 кубометров чистой питьевой воды доставили к местам крещенских купаний
13:55 19.01.2022Андрей Степанов: тюменский опыт организации детского отдыха признан во всем мире