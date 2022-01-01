Пожилому тюменцу помогли вернуть 700 тысяч рублей за проданный автомобиль

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Взыскать 700 тыс. рублей с недобросовестного покупателя автомобиля помогли пожилому тюменцу судебные приставы, сообщает пресс-служба ведомства.

41-летний житель областного центра, привлеченный к ответственности за мошенничество, занимался перепродажей автомобилей. В начале 2021 года он предложил знакомому пенсионеру продать его подержанный Ford, обещав за него 700 тыс. рублей.

Автомобиль был быстро перепродан, но вырученные деньги собственник так и не получил. Дело поступило в службу судебных приставов. Сотрудник ведомства предупредил должника о сроках добровольной оплаты и возможных последствиях. Однако тот начал скрываться от судебного пристава, якобы уезжая в дальние командировки.

Как выяснилось, имущества у должника не было. Судебный пристав установил, что недвижимость оформлена на супругу тюменца. Через портал Госуслуг должника известили об аресте его доли в совместно приобретенной недвижимости. Это побудило тюменца оперативного погасить долг.