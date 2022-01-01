До 150 тысяч рублей на ремонт жилья предоставят тюменским ветеранам

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Социальные выплаты на ремонт жилья в 2022 году смогут получить 120 ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Размер выплаты — до 150 тыс. рублей.

Заявление на включение в список получателей предлагается подать через сайт госуслуг, отмечают в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

Средства можно направить на ремонт жилых помещений, в которых проживают получатели, а также на их обеспечение системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, пишет "Вслух.ру".