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До 150 тысяч рублей на ремонт жилья предоставят тюменским ветеранам

Общество, 09:28 22 января 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Социальные выплаты на ремонт жилья в 2022 году смогут получить 120 ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Размер выплаты — до 150 тыс. рублей.

Заявление на включение в список получателей предлагается подать через сайт госуслуг, отмечают в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

Средства можно направить на ремонт жилых помещений, в которых проживают получатели, а также на их обеспечение системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, пишет "Вслух.ру".

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# ветераны , ремонт , социальные выплаты

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