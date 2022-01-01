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В Тобольске выявили три нелегальных хостела в домах

Общество, 09:44 23 января 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Три нелегальных хостела выявили в Тобольске с 17 января текущего года.

Информация по всем фактам будет передана администрацией города в полицию для проверки. После этого будет применено дальнейшее решение по каждому факту, сообщает Тюменская область сегодня.

Тоболякам предложено сообщать о работе нелегельных гостиниц на электронный адрес tobolskreshaet@mail.ru. Причина, по которой возбуждена работа по выявлению нелегальных коллективных мест размещения, кроется в том, что именно в таких точках порой случаются правонарушения и преступления, в них же не соблюдаются санитарные нормы, а их нахождение в жилых домах может мешать постоянным жильцам.

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# Тобольск , хостел

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