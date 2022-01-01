  • 29 января 202229.01.2022суббота
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -19..-21 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Для оказания плановой медпомощи в Тюменской области организуют дополнительные фильтры

Общество, 20:36 28 января 2022

ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области организуют дополнительные фильтры для оказания плановой медицинской помощи. Ее будут оказывать в полном объеме, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Жители смогут узнать адреса у операторов системы 122.

"Гражданам предложат пройти диагностику не обязательно в поликлинике, а по удобному времени, - сказала Кузнечевских. - Данные о нахождении кабинетов-фильтров мы дадим в СМИ. Это позволит не закрывать и не переносить плановую помощь".

Если нагрузка на систему здравоохранения будет возрастать, плановую медпомощь не закроют, ее могут перенести, но по заключению врача.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ольга Кузнечевских

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 28.01.2022Для оказания плановой медпомощи в Тюменской области организуют дополнительные фильтры
20:32 28.01.2022В Тюменской области организуют вакцинацию подростков от коронавируса в школах
19:55 28.01.2022В Тюменской области 66 выездных бригад будут принимать пациентов с признаками ОРВИ
19:49 28.01.2022Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области за неделю выросла на 56%