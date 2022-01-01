Для оказания плановой медпомощи в Тюменской области организуют дополнительные фильтры
ИА "Тюменская линия"
В Тюменской области организуют дополнительные фильтры для оказания плановой медицинской помощи. Ее будут оказывать в полном объеме, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.
Жители смогут узнать адреса у операторов системы 122.
"Гражданам предложат пройти диагностику не обязательно в поликлинике, а по удобному времени, - сказала Кузнечевских. - Данные о нахождении кабинетов-фильтров мы дадим в СМИ. Это позволит не закрывать и не переносить плановую помощь".
Если нагрузка на систему здравоохранения будет возрастать, плановую медпомощь не закроют, ее могут перенести, но по заключению врача.