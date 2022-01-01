Памятные аншлаги установят в населенных пунктах Голышмановского городского округа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Историко-патриотический долгосрочный проект "Нам в наследство оставлена память" и проект "Рябинушка" попали в каталог социальных проектов "Синергия Сибири – 2021". Авторами являются жители Голышмановского городского округа, пишет "Комсомольская правда, Тюмень".

Так, авторы проекта "Нам в наследство оставлена память" планируют установить памятные аншлаги с краткой исторической справкой в каждом населенном пункте округа. Первый такой аншлаг уже установлен в Усть-Ламенке. На баннере указано местоположение, дата образования населенного пункта, имя основателя, происхождение названия, основные этапы развития и сведения о знаменитых людях. В 2022 году памятный аншлаг планируется установить в Голышманово.

Социальный проект "Рябинушка" реализует инициативная группа из деревни Земляная. Его идея - в сохранении памяти о вкладе сибирской деревни в Великую Отечественную войну.