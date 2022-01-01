За отказ от вакцинации жительницу Тюменской области отстранили от работы

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Жительница Тюменской области подала в суд на работодателя за отстранение ее от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, работник комплексного центра соцобслуживания населения "Забота" Исетского района просила признать приказ об отстранении незаконным.

В исковом заявлении женщина указала, что она не согласна с приказом, поскольку ее должностные обязанности не относятся к работам, связанным с риском заболевания. Заявительница считает, что работодатель превысил свои полномочия и нарушил ее конституционное право на труд. Сотрудница просила также выплатить ей зарплату за время отстранения.

В суде было установлено, что женщина оказывала помощь в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг и на нее распространяются требования постановления главного санитарного врача Тюменской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции".

Изучив материалы дела, суд отказал сотруднице в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными.