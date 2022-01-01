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Тюменца с внезапной острой болью спасли неравнодушные прохожие

Общество, 18:23 31 января 2022

пресс-служба Станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи

Прохожие вызвали скорую помощь мужчине, которому стало плохо прямо на улице. Он присел на корточки у магазина и от сильной боли в животе не смог позвонить самостоятельно, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Проходящая мимо девушка вызвала бригаду, сообщила диспетчеру адрес и рассказала о состоянии пациента, дождалась приезда медиков.

Через семь минут 40-летнего мужчину увезли в областную клиническую больницу № 2 с диагнозом острый панкреатит.

Всего с 29 по 30 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 138 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 500 пациентов.

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# скорая медицинская помощь , скорая помощь

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