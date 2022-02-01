Тюменская театральная мастерская "ТеМа" получила диплом за развитие современного театра

| Фото: со страницы театрального центра "Рядом" во ВКонтакте | Фото: со страницы театрального центра "Рядом" во ВКонтакте

Театральная мастерская "ТеМа" получила диплом за развитие современного театра по итогам межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества "Ребячьи забавы".

Ребята вернулись с россыпью наград: диплом лауреата 1 степени в номинации "Театральные коллективы" с театральной постановкой "Форум-театр "Error 404""; диплом лауреата 1 степени в номинации "Театральные коллективы" с театром малых форм "Семью восемь".

Награду в номинации "Лучшая женская роль" получила Мирослава Жилина за роль Изольды Геннадьевны в форум-театре "Error-404" и Алиса Виноградова за главную роль в спектакле "Семью восемь".

| Фото: со страницы театрального центра "Рядом" во ВКонтакте | Фото: со страницы театрального центра "Рядом" во ВКонтакте

Режиссера мастерской Светлану Ханжину и педагога по сценическому мастерству Анастасию Харитонову отметили благодарственными письмами за высокий профессионализм, инициативу и творческий подход в воспитании подрастающего поколения.

Фестиваль-конкурс детского творчества "Ребячьи забавы" проводится ежегодно. В 2022 году участниками стали 200 человек, представители 10 игровых и театральных коллективов из шести регионов РФ.

Инна Пахомова