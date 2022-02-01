В феврале жители Тюменской области смогут провериться на самые распространенные виды рака

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В феврале в Тюменской области пройдет ряд мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями. Уже традиционно, сообщает пресс-служба Медицинского города, его сотрудники начинают профилактическую акцию "Убедись, что ты здоров!", в рамках которой врачи проводят онко-экспресс-осмотры на предприятиях Тюменской области.

4 февраля с 10 до 14 часов в ТРЦ "Кристалл" (Тюмень, ул. Д. Менделеева, 1, второй этаж, между центральными эскалаторами) пройдет профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с раком. В рамках акции с тюменцами встретятся онколог-маммолог, врач УЗИ. Можно будет измерить уровень артериального давления, холестерина, узнать свой биологический возраст. В передвижных мобильных установках, расположенных на стоянке перед входом в ТРЦ "Кристалл", можно будет пройти маммографию и сделать экспресс-тест на ВИЧ.

В этот же день стартует челлендж медицинских сестер Тюменской области "Мы можем, я могу". По условиям акции, в течение месяца, начиная с 4 февраля, любая медицинская сестра Тюменской области, заподозрив у своего пациента онкологическое новообразование кожи, может сделать фотографию этого образования и направить на специальную электронную почту акции. Далее снимками займется опытный врач-онколог Медицинского города. Стоит отметить, что в прошлом году медицинские сестры собрали более 1 тыс. снимков родинок, в 16 случаях у пациентов был выявлен рак кожи, причем в большинстве случаев это были заболевания на ранних стадиях.

5 февраля в Медицинском городе пройдет день специализированного приема пациентов с подозрениями на злокачественные новообразования кожи.

11 февраля медицинские специалисты Тюменской области соберутся на конференции, посвященной проблемам в уходе за пациентами с онкологическими заболеваниями.

Всемирный день борьбы с раком проводится ежегодно 4 февраля и является объединяющей глобальной инициативой, в рамках которой весь мир объединяется, чтобы повысить значимость рака позитивным и вдохновляющим образом.

Ежегодно от рака умирает 10 млн человек. Это больше, чем от ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых. К 2030 году, по прогнозам экспертов, смертность от рака вырастет до 13 млн человек.