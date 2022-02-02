Тоболяки могут принести макулатуру и батарейки в мультицентр "Моя территория"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция по сбору вторсырья "Точка сбора" проходит в рамках проекта "Чистый дом" в Тобольске по 5 февраля.

Горожане могут принести в мультицентр "Моя территория" стекло и стеклянную тару, бутылочное стекло, батарейки всех типов, журналы, газеты, книги, картон. После все, что будет собрано, организаторы развезут по точкам, где это принимают.

5 февраля пройдет "Экодень в МТ", на котором руководитель проекта "ЭкоТобольск" Алиса Вагапова расскажет всем желающим о переработке вторсырья. Встреча начнется в 13 часов.

В 14 часов художник, педагог дополнительного образования в художественном направлении Елена Шишкина проведет мастер-класс "Вторая жизнь керамических тарелок".

Возрастное ограничение: 18+. Необходима регистрация.

Просветительская встреча и мастер-класс – это часть волонтерского проекта "Чистый дом", который реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" СИБУРа.

"Средства на реализацию идеи мы выиграли вместе с мужем как корпоративные волонтеры. Нам хотелось облагородить территорию дома в 7а микрорайоне, где мы живем, в том числе решить проблему мусора, который складывают у входа в подъезды. В октябре мы нанесли в подъездах изображения мультяшных героев, которые напоминают о правильной утилизации мусора. Сейчас размещаем там таблички с адресами пунктов приема вторсырья", – рассказала руководитель проекта, сотрудник мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова.

В будущем в мультицентре хотят оборудовать мини-уголок, посвященный экологии. В креативном пространстве уже есть бокс для сбора крышек. Возможно, появятся дополнительные боксы для пластика, украшений и одежды.

Инна Пахомова