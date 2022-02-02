  • 2 февраля 20222.02.2022среда
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболяки могут принести макулатуру и батарейки в мультицентр "Моя территория"

Общество, 18:07 02 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция по сбору вторсырья "Точка сбора" проходит в рамках проекта "Чистый дом" в Тобольске по 5 февраля.

Горожане могут принести в мультицентр "Моя территория" стекло и стеклянную тару, бутылочное стекло, батарейки всех типов, журналы, газеты, книги, картон. После все, что будет собрано, организаторы развезут по точкам, где это принимают.

5 февраля пройдет "Экодень в МТ", на котором руководитель проекта "ЭкоТобольск" Алиса Вагапова расскажет всем желающим о переработке вторсырья. Встреча начнется в 13 часов.

В 14 часов художник, педагог дополнительного образования в художественном направлении Елена Шишкина проведет мастер-класс "Вторая жизнь керамических тарелок".

Возрастное ограничение: 18+. Необходима регистрация.

Просветительская встреча и мастер-класс – это часть волонтерского проекта "Чистый дом", который реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" СИБУРа.

"Средства на реализацию идеи мы выиграли вместе с мужем как корпоративные волонтеры. Нам хотелось облагородить территорию дома в 7а микрорайоне, где мы живем, в том числе решить проблему мусора, который складывают у входа в подъезды. В октябре мы нанесли в подъездах изображения мультяшных героев, которые напоминают о правильной утилизации мусора. Сейчас размещаем там таблички с адресами пунктов приема вторсырья", – рассказала руководитель проекта, сотрудник мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова.

В будущем в мультицентре хотят оборудовать мини-уголок, посвященный экологии. В креативном пространстве уже есть бокс для сбора крышек. Возможно, появятся дополнительные боксы для пластика, украшений и одежды.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , батарейки , проекты , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:22 02.02.2022В Тюменской области приостановлен личный прием граждан в исполнительных органах власти
18:07 02.02.2022Тоболяки могут принести макулатуру и батарейки в мультицентр "Моя территория"
17:56 02.02.20223 февраля - события дня
17:45 02.02.2022Лечебная гимнастика и прием витаминов помогут ребенку восстановиться после ковида, считают врачи