В Тюмени обновили выставку "Шедевры художественной коллекции"

| Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (архив) | Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (архив)

Обновленную выставку "Шедевры художественной коллекции" открыли в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени. На ней представлено около 200 работ, в том числе добавилось несколько новых скульптур и полотен.

Экспозиция работала для посетителей музея на протяжении нескольких лет. Недавно в зале провели ремонтные работы для удобства гостей.

Как рассказал специалист музейного комплекса Иван Крутько, появился новый этикетаж на двух языках – русском и английском. "Плюс внедрена цифровизация – посетители могут воспользоваться приложением "Артефакт", аудиогидом к 60 произведениям искусства и QR-кодами к ряду работ. Пройдя по ним, можно попасть на мини-экскурсии по определенным картинам", – поделился он.

Из запасников музея достали восемь картин, три скульптуры. Некоторые работы с экспозиции убрали. В частности, картину "Композиция" Василия Кандинского отправили на тематическую выставку в Италию. Это произведение искусства раньше наблюдали посетители выставки "Шедевры художественной коллекции", теперь они могут пройти по QR-коду и посмотреть его в виртуальном пространстве.

Среди новых картин, которые добавили к выставке музейные работники, пейзаж учителя Ивана Шишкина Апполона Мокрицкого, работы советского художника Ильи Глазунова.

Иван Крутько отметил, что по этой выставке организуют новые тематические эксклюзивные экскурсии. Они посвящены не всей выставке, а серии работ, например, "Жемчужный блеск", "Мистика или совпадение", "Стоп-кадр".

На экскурсии можно записаться на сайте музея. Есть возможность приобрести билет по "Пушкинской карте".

Выставке проработает в музейном комплексе до конца 2022 года. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова