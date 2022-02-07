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Слабослышащим тюменцам в период пандемии помогут на текстовой горячей линии

Общество, 10:34 07 февраля 2022

Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии"

Текстовая горячая линия для оказания волонтерской помощи слабослышащим людям в период пандемии запущена в Тюмени. Заявки принимают в ситуационном центре по телефону горячей линии: +7 964 502-21-32.

Организаторы с сурдопереводчиками связываются со слабослышащими и глухими людьми по видеосвязи, чтобы уточнить, какая необходима помощь. После ее окажут добровольцы.

Проект реализует Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" совместно с благотворительным фондом "Добро в действии" и Всероссийским обществом глухих.

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# волонтеры , Молодая гвардия

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