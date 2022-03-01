Настольную игру об истории Сибири выпустили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Настольная игра "Сибирский капитал" вышла в Тюмени тиражом 150 экземпляров. Основа настолки — многим знакомая "Монополия", но с несколькими существенными отличиями. В процессе игры можно узнать, как осваивалась и развивалась Сибирь с последней четверти XVI века, а главная задача игрока — не заполучить как можно больше денег и предприятий, а стать значимым благотворителем в старинном сибирском городе.

"Цель игры — в интересной форме познакомить школьников, молодежь с историей освоения и развития Сибири, ведь она богата на личности, на события. В Тюмени обычно ограничиваются именами Ермака и Текутьева, да и то мало знают, что именно они сделали", — рассказал ИА "Тюменская линия" автор проекта Григорий Копысов.

В игре раскрывается история не только современных территорий юга Тюменской области, Югры и Ямала, но и земель, которые влияли на общее политическое и экономическое развитие Сибири — нынешние Свердловская, Курганская, Иркутская области и другие регионы. Хронологические рамки — с основания первого русского острога — Тюмени — в 1586 году и до революции 1917 года. Настольная игра состоит из нескольких комплектов карт.

Карточки-события

В колоде — сотня событий, которые повлияли на течение истории Сибири и которые дают понять понять, чем жили люди в те времена. Зеленые карточки — события, которые положительно скажутся на ходе игры для конкретного игрока, красные карточки — наоборот.

Так, среди зеленых карточек — приход телеграфа в Тюмень в 1861 году. Тот, кому она выпала, получит дополнительно для своих предприятий 2 тыс. рублей. Среди красных может попасться карточка "Тюмень на осадном положении в годы пугачевщины" — в 1774 году из-за риска проникновения в Сибирь пугачевских повстанцев наш город оказался на военном положении, был введен комендантский час, а ведущие в населенный пункт дороги завалили лесом. Вытянувший эту карту игрок не сможет двигаться дальше и будет вынужден пропустить ход.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карточки с управленцами

Центральная колода из 20 карт — выдающиеся воеводы, губернаторы, которые управляли Сибирью. Каждую историческую личность попытались изобразить таким образом, чтобы передать ее характер, на оборотной стороне карточки можно прочитать краткую биографию.

"Согласно вкладу человека мы продумывали его влияние на игру. Например, игроку может попасться губернатор, который урежет его доходы, и ему будет тяжело играть", — поясняет Григорий Копысов.

Из карточек с управленцами можно вытянуть дипломата Василия Лукича Долгорукова, которого в 1730 году назначили сибирским губернатором, но которому на деле заняться управленческой деятельностью не довелось. По дороге из Москвы на место назначения Долгорукова нагнал офицер и предъявил указ императрицы о лишении его чинов и назначении ссылки за участие в "заговоре верховников". За карточку с этим персонажем игрок не получит никаких выплат при прохождении Тобольского кремля.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще одна персона в колоде — глава Сибирской губернии в 1708–1714 годах Матвей Петрович Гагарин — все игроки платят в казну налог 500 рублей при получении прибыли, а на Верхотурской таможне — налог 10% от суммы всех своих денежных средств.

Валюта и вопросы от тюремного стража

В игре есть колода со вопросами от стража тюремного замка, ответы на них внимательный игрок может обнаружить в самой игре. Если отвечаешь неверно, то отправляешься отбывать наказание в Тобольский тюремный замок, за верный ответ получаешь выплату. В настольной игре есть своя валюта — "купюры", где изображены сибирские города — Тюмень, Тобольск, Березов, Пелым, Верхотурье и Мангазея, а также их печати.

"За основу для "Сибирского капитала" была взята "Монополия", при этом цель игрока — не стать самым богатым, а больше отдать на благое дело. Побеждает тот игрок, кто первым заполнит "поле благотворителя" — построит в обязательном порядке приют, богадельню, духовное учреждение, школу, больницу и театр. При этом мало их построить, надо их еще и содержать", — рассказывает Григорий Копысов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изначально настольная игра была рассчитана на школьников от 12 лет и молодежь, однако, по уверению авторов, будет интересна всем. В создании игры участвовал краевед Александр Конев, собранную им информацию кураторы проекта постарались адаптировать и сделать интересной для разных возрастных групп.

Настольные игры будут бесплатно распространяться в школах Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, а в ближайшее время все желающие смогут сыграть в "Сибирский капитал" в некоторых городских библиотеках, следить за новостями проекта можно в группе ВКонтакте.

Историко-образовательный проект "Сибирский капитал" АНО "Институт научных исследований "Технополис" — победитель конкурса фонда президентских грантов, кроме выпуска настольной игры он включает издание сборника комиксов об истории Сибири.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Влада Нерадовская