Тюменцам рассказали, как переместить контейнерную площадку во дворе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для переноса контейнерной площадки и мусорных баков жителям Тюмени рекомендуют организовать общее собрание жильцов и проголосовать за новую локацию большинством голосов, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Эксперты рекомендуют пригласить на сход представителя управляющей организации, который поможет соблюсти все тонкости процесса. Напомнит о том, что расстояние от мусорных контейнеров до дома и детской площадки должно быть не менее 20 метров. Если из-за небольшой площади двора оно будет уменьшено, то решение придется подкрепить экспертным решением центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

Заявку жильцов на перенос баков нужно направить в департамент городского хозяйства. После необходимых согласований представителю дома или УК придет разрешение. После чего управляющая компания должна оформить контейнерную площадку в соответствии с установленными требованиями.

Добавим, перенос возможен при условии расположения контейнеров на территории, относящейся к общей долевой собственности владельцев помещений в доме.