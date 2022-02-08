Жителя Богандинского оштрафовали за ложный донос об угоне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в ложном доносе, оштрафовали в Тюменском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре прошлого года 28-летний житель п. Богандинский на "Ниве" поехал к своей сестре. Недалеко от трассы Тюмень — Омск он не справился с управлением и улетел в кювет. Водитель пешком пришел к сестре и рассказал о ДТП. Ее супруг вызвался помочь перевернуть и вытащить машину из кювета, но, подъезжая к опрокинутой машине, они увидели инспекторов ГИБДД. На следующий день мужчина заявил в полицию об угоне своего автомобиля.

Полицейским удалось раскрыть обман. Ранее тюменец был лишен водительского удостоверения, но сел пьяным за руль, опрокинул машину, скрылся с места аварии и заявил об угоне. Суд признал его виновным в ложном доносе и оштрафовал на 5 тыс. рублей.