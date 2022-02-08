В Тобольске школа балета открылась на средства микрозайма

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Школа классического балета для юных балерин "О2Балет" работает в Тобольске с ноября 2021 года. 500 тыс. рублей на ремонт помещения и покупку оборудования предоставил Фонд микрофинансирования Тюменской области.

Социально значимый проект поддержала компания "СИБУР Тобольск", компенсировав часть затрат по микрозайму, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

В школе обучаются девочки с двух лет.

"На занятиях мы делаем уклон на классическую хореографию, закладываем детям именно этот фундамент – гибкость, красивая осанка. Они будут нужны для продолжения занятий в более взрослом возрасте", - рассказала педагог-хореограф "О2Балет" Елена Крафт.

В Тюмени с 2018 года работают четыре филиала студии балета "О2Балет". В программе обучения – классический танец, ритмика, гимнастика, актерское мастерство и другие дисциплины. Для взрослых организованы занятия балетом, растяжкой, фитнесом. Сейчас по этим программам можно пройти обучение и в Тобольске.